'Um pedaço da minha história': clientes lamentam fechamento de tradicional restaurante na Pituba

Espaço era famoso pelo cardápio, happy hour e por receber confraternizações

Monique Lobo

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:18

DOQ Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

O anúncio do encerramento das atividades do restaurante DOQ American BBQ pegou muitos clientes de surpresa. Há quase 20 anos instalado na Rua das Dálias, no bairro da Pituba, o local se tornou um ponto de encontro na região para quem queria curtir um "happy hour", encontrar amigos ou comer um bom hambúrguer.

Nas redes sociais, clientes lamentaram o fechamento. "Fez história, foi referência e já teve uns dos profissionais mais respeitados como inspiração pra uma geração de profissionais da gastronomia. Parabéns pela linda história escrita", escreveu um usuário do Instagram.

DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades 1 de 10

Outro usuário lembrou que o local recebeu muitas confraternizações e aniversários. "Um pedaço da minha história, onde vou comemorar meus aniversários?", questionou.

A maioria dos clientes compartilhou com apreço as suas experiências no estabelecimento. "Que pena passei bons momentos no DOC", disse um deles. "Parabéns pelas memórias excelentes que proporcionaram!", celebrou outro. "Um dos meus lugares preferidos na Bahia, tenho boas memórias que foram construídas na DOQ. Lugar de boa comida, atendimento de excelência e energia incrível", acrescentou mais um.