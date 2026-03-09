Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Um pedaço da minha história': clientes lamentam fechamento de tradicional restaurante na Pituba

Espaço era famoso pelo cardápio, happy hour e por receber confraternizações

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:18

DOQ
DOQ Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

O anúncio do encerramento das atividades do restaurante DOQ American BBQ pegou muitos clientes de surpresa. Há quase 20 anos instalado na Rua das Dálias, no bairro da Pituba, o local se tornou um ponto de encontro na região para quem queria curtir um "happy hour", encontrar amigos ou comer um bom hambúrguer.

Nas redes sociais, clientes lamentaram o fechamento. "Fez história, foi referência e já teve uns dos profissionais mais respeitados como inspiração pra uma geração de profissionais da gastronomia. Parabéns pela linda história escrita", escreveu um usuário do Instagram.

DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades

DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram
1 de 10
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades por Reprodução/Instagram

Outro usuário lembrou que o local recebeu muitas confraternizações e aniversários. "Um pedaço da minha história, onde vou comemorar meus aniversários?", questionou.

A maioria dos clientes compartilhou com apreço as suas experiências no estabelecimento. "Que pena passei bons momentos no DOC", disse um deles. "Parabéns pelas memórias excelentes que proporcionaram!", celebrou outro. "Um dos meus lugares preferidos na Bahia, tenho boas memórias que foram construídas na DOQ. Lugar de boa comida, atendimento de excelência e energia incrível", acrescentou mais um.

A informação do fechamento do restaurante foi anunciada no sábado (7). No comunicado, os representantes agradeceram aos consumidores. "Chegou a hora de nos despedirmos. Agradecemos a todos que fizeram parte da nossa história", escreveram.

Leia mais

Imagem - Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'

Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'

Imagem - Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho

Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho

Papaiz anuncia encerramento de operações da unidade na Bahia

Tags:

Salvador Fechamento Pituba Bar Restaurante doq American bbq

Mais recentes

Imagem - PRF flagra ônibus escolar transportando adultos para velório em cidade na Bahia

PRF flagra ônibus escolar transportando adultos para velório em cidade na Bahia
Imagem - Corpo de homem é encontrado em praia de Salvador

Corpo de homem é encontrado em praia de Salvador
Imagem - Cozinheiro baiano é preso suspeito de dopar e estuprar colegas de trabalho

Cozinheiro baiano é preso suspeito de dopar e estuprar colegas de trabalho

MAIS LIDAS

Imagem - Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador
01

Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar
03

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
04

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres