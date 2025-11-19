SALVADOR

Casa Castanho anuncia encerramento das atividades no Rio Vermelho

Anúncio foi feito nesta quarta-feira (19) pela empresária Cris Une

Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:33

Casa Castanho do Rio Vermelho Crédito: Divulgação

A empresária e cozinheira Cris Une anunciou o fechamento da Casa Castanho do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (19). O encerramento das atividades ocorre para o início de outro projeto da empresária: o restaurante UNE COZINHA, que será implantado no mesmo espaço do café.

“Hoje, eu e a Casa Castanho do Rio Vermelho nos despedimos desse projeto que foi transformar a Casa Castanho em uma casa de café da manhã e brunch. Foi um ciclo lindo, vivido de forma intensa, com muita entrega, alegrias e aprendizados. Agradeço demais a tudo que aprendi nessa trajetória como cozinheira e empreendedora”, disse Cris em publicação feita no perfil oficial do café.

As atividades da Casa Castanho no Rio Vermelho serão encerradas no dia 27 de novembro. No lugar, vai funcionar o novo restaurante. “Até lá, vamos ficar em funcionamento para nos despedirmos de cada um dos nossos clientes com um cafezinho e um abraço”, reforça Cris. A unidade da Barra continua funcionando normalmente.

A Casa Castanho do Rio Vermelho foi inaugurada em 2017 pelas sócias Catarina Ribeiro e Cristina Une. “Acompanhar durante esses oito anos a Castanho se consolidando, abrindo novas unidades, se movendo, ganhando corpo e caminho próprio foi emocionante e muito gratificante. A cada pessoa que acreditou nesse projeto, meu muito obrigada”, finalizou Cris.

UNE COZINHA

O novo empreendimento de Cris Une será inaugurado em dezembro. A proprietária explica que o diferencial do UNE será unir gastronomia e arte, além da troca de cardápio a cada estação do ano. “Vamos receber uma pessoa artista a cada temporada, que vai apresentar sua história e trajetória artística no nosso espaço. Eu queria que as pessoas tivessem uma experiência além da gastronomia”, revela Cris.