Salvador é um dos destinos mais procurados do Brasil para o final de ano; veja lista

Capital baiana ocupa a segunda colocação no ranking, atrás apenas de Recife

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:18

Salvador é um dos destinos mais procurados para o fim de ano
Salvador é um dos destinos mais procurados para o fim de ano Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

Salvador aparece no pódio dos destinos mais procurados pelos brasileiros para passar as festas de fim de ano, de acordo com o novo relatório Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025, divulgado pelo Kayak, um dos principais metabuscadores de viagens do mundo, com mais de uma década de atuação no Brasil.

A capital baiana ocupa a segunda colocação no ranking, atrás apenas do Recife (PE). A lista ainda traz entre os destinos mais pesquisados: Maceió (AL), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Seguro (BA), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB) e Natal (RN).

O relatório do Kayak é baseado em buscas realizadas entre janeiro e setembro deste ano, feitas por brasileiros que desejam viajar entre 20 de dezembro e 10 de janeiro de 2026.

Verão em Salvador

Praia do Porto da Barra por Reprodução
Pôr do sol no Porto da Barra por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Porto da Barra por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Trampolim no Porto da Barra por Moysés Suzart
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Praia do Porto da Barra por Reprodução

Somente nesta ano, a capital baiana esteve em destaque em duas ocasiões: no feriado prolongado da Páscoa, entre 17 e 21 de abril, e no período do Carnaval, quando foram analisadas datas de viagem entre 28 de fevereiro e 5 de março.

Ainda conforme o Kayak, a procura por viagens cresceu 16% em comparação com o mesmo período de 2024. Para o metabuscador, o brasileiro está antecipando o planejamento das férias e priorizando destinos que oferecem combinações de sol, praia, cultura, gastronomia e grandes festas, itens nos quais Salvador se destaca.

Para a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Ana Paula Matos, o fato de a cidade estar entre os destinos mais procurados reforça o trabalho da Prefeitura na valorização cultural e na promoção do turismo.

“Ver Salvador entre os destinos mais procurados do Brasil confirma o trabalho que temos feito para fortalecer a cultura e o turismo da cidade. O Natal Salvador, já consolidado como nova matriz econômica, atrai turistas de todo o país com programação gratuita, gera emprego e renda e valoriza nossa economia criativa, especialmente o protagonismo feminino. No ano passado, o circuito natalino recebeu 1,7 milhão de visitantes, e a expectativa é ainda maior este ano, quando teremos Roberto Carlos entre as atrações", disse.

Tags:

Bahia Salvador Turismo fim de ano

