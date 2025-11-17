Acesse sua conta
Salvador terá show gratuito de Carlinhos Brown e outras atrações no dia 8 de dezembro

Evento celebrará os 50 anos do Shopping da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:02

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown Crédito: Marina Silva/Correio

Para comemorar os 50 anos de história, o Shopping da Bahia promoverá um show gratuito de Carlinhos Brown no dia 8 de dezembro, às 17h, no Farol da Barra. O evento terá a produção da Salvador Produções e apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado.

Com direção musical de Carlinhos Brown e artística de Paulo Borges, o show promete emocionar ao revisitar os momentos culturais, históricos e musicais das últimas cinco décadas, costurando a memória do shopping à própria trajetória da cidade.

O Shopping da Bahia foi o primeiro shopping do Norte-Nordeste e segundo a ser inaugurado no Brasil. O show acontecerá no dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia.

