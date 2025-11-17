Salvador terá show gratuito de Carlinhos Brown e outras atrações no dia 8 de dezembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:02
Para comemorar os 50 anos de história, o Shopping da Bahia promoverá um show gratuito de Carlinhos Brown no dia 8 de dezembro, às 17h, no Farol da Barra. O evento terá a produção da Salvador Produções e apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado.
Com direção musical de Carlinhos Brown e artística de Paulo Borges, o show promete emocionar ao revisitar os momentos culturais, históricos e musicais das últimas cinco décadas, costurando a memória do shopping à própria trajetória da cidade.
Carlinhos Brown
O Shopping da Bahia foi o primeiro shopping do Norte-Nordeste e segundo a ser inaugurado no Brasil. O show acontecerá no dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia.