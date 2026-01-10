Acesse sua conta
Dois soldados da PM ficam feridos em engavetamento com seis veículos na Paralela

Viatura foi recolhida para perícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:59

Engavetamento na Paralela
Engavetamento na Paralela Crédito: REprodução

Dois soldados da Polícia Militar da Bahia ficaram feridos após um engavetamento envolvendo uma viatura e outros cinco veículos na Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (10), no sentido Aeroporto, em frente ao templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), seis veículos se envolveram na colisão. As circunstâncias do engavetamento e o que provocou o acidente estão sob investigação.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou, por meio do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), que os dois policiais que estavam na viatura sofreram ferimentos leves. Eles foram prontamente atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma unidade hospitalar, onde passam por uma avaliação mais detalhada do estado de saúde.

Ainda segundo a PM, equipes da corporação acompanham os militares e prestam todo o apoio necessário. A viatura envolvida no acidente foi levada para o Bepe, onde será submetida à perícia.

