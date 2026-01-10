Acesse sua conta
Motorista morre ao ser atropelado por carreta dentro de fábrica em Feira de Santana

Polícia vai investigar circunstâncias do caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:02

Fábrica da Nestlé
Fábrica da Nestlé Crédito: Reprodução

Um trabalhador de 47 anos morreu na manhã deste sábado (10) ao ser atingido por uma carreta nas dependências da Nestlé Brasil, localizada na BR-324, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Ele era motorista de uma transportadora que presta serviço para a empresa. 

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 67ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas por volta das 11h20. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito da vítima. A PM informou que o trabalhador teria se jogado na frente do veículo, o que ainda será investigado pela Polícia Civil. 

Segundo relatos de pessoas que trabalham na empresa, o homem estava na área de carga e descarga quando foi atingido por uma carreta conduzida por outro funcionário, que manobrava no local. 

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia e remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil informou que a ocorrência está em fase de registro e será investigada para esclarecer todos os detalhes do fato.

Em nota, a Nestlé lamentou a morte e disse que está colaborando com as investigações e apoiando os envolvidos. Leia a íntegra:

A Nestlé Brasil informa que, na manhã deste sábado (10), o motorista de uma transportadora parceira morreu no pátio do Centro de Distribuição de Feira de Santana, na Bahia.

As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

A companhia lamenta profundamente o ocorrido e está colaborando integralmente com as investigações, além de assegurar todo o apoio necessário às partes envolvidas.

