NESTLÉ

Motorista morre ao ser atropelado por carreta dentro de fábrica em Feira de Santana

Polícia vai investigar circunstâncias do caso

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:02

Fábrica da Nestlé Crédito: Reprodução

Um trabalhador de 47 anos morreu na manhã deste sábado (10) ao ser atingido por uma carreta nas dependências da Nestlé Brasil, localizada na BR-324, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Ele era motorista de uma transportadora que presta serviço para a empresa.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 67ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas por volta das 11h20. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito da vítima. A PM informou que o trabalhador teria se jogado na frente do veículo, o que ainda será investigado pela Polícia Civil.

Segundo relatos de pessoas que trabalham na empresa, o homem estava na área de carga e descarga quando foi atingido por uma carreta conduzida por outro funcionário, que manobrava no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia e remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil informou que a ocorrência está em fase de registro e será investigada para esclarecer todos os detalhes do fato.

Em nota, a Nestlé lamentou a morte e disse que está colaborando com as investigações e apoiando os envolvidos. Leia a íntegra:

A Nestlé Brasil informa que, na manhã deste sábado (10), o motorista de uma transportadora parceira morreu no pátio do Centro de Distribuição de Feira de Santana, na Bahia.

As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.