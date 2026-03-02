MEIO AMBIENTE

Homem é preso com 26 aves silvestres e dois jabutis em gaiolas na Bahia

Suspeito foi detido na cidade de Simões Filho

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:00

Animais resgatados em Simões Filho Crédito: Divulgação

Um homem foi preso, e 26 aves silvestres e dois jabutis foram resgatados de um cativeiro na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A apreensão ocorreu no último fim de semana e foi realizada pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), da Polícia Militar.



Segundo a PM, as equipes realizavam uma operação de fiscalização ambiental no município quando identificaram a comercialização irregular de animais silvestres mantidos em gaiolas, sem autorização.

Aves silvestres e jabutis foram resgatados em Simões Filho 1 de 7

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação veterinária e receberão os cuidados técnicos necessários.