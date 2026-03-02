Acesse sua conta
Homem é preso com 26 aves silvestres e dois jabutis em gaiolas na Bahia

Suspeito foi detido na cidade de Simões Filho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:00

Animais resgatados em Simões Filho
Animais resgatados em Simões Filho Crédito: Divulgação

Um homem foi preso, e 26 aves silvestres e dois jabutis foram resgatados de um cativeiro na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A apreensão ocorreu no último fim de semana e foi realizada pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), da Polícia Militar.

Segundo a PM, as equipes realizavam uma operação de fiscalização ambiental no município quando identificaram a comercialização irregular de animais silvestres mantidos em gaiolas, sem autorização.

Aves silvestres e jabutis foram resgatados em Simões Filho

Animais resgatados em Simões Filho
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação
1 de 7
Animais resgatados em Simões Filho por Divulgação

Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação veterinária e receberão os cuidados técnicos necessários.

O homem foi conduzido à delegacia.

