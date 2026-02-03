Aves silvestres são resgatadas de cativeiro em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:16
Uma ação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Lençóis foi finalizada com a apreensão de diversas aves silvestres na localidade de Passagem Fundo, zona rural do município de Seabra, na região da Chapada Diamantina.
Segundo informações da Polícia Militar, a ação teve início com uma denúncia de maus-tratos à fauna silvestre. Na localidade da zona rural, foi localizada uma residência cujas imagens foram vinculadas em redes sociais.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
No local, estava um homem, que fugiu ao perceber a presença das equipes. Foram encontradas aves silvestres em cativeiro, gaiolas, armas, munições, entorpecentes e quantia em dinheiro.
Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Seabra, para adoção das medidas cabíveis. As aves foram encaminhadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).
A legislação brasileira proíbe a comercialização de animais silvestres em todo o país. A exceção ocorre apenas para animais provenientes de criadouros autorizados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ainda segundo a lei, além da apreensão dos animais, o flagrante pode ser punido com multas que podem chegar a R$ 5 mil por unidade de animal encontrado na ação.
As multas podem variar conforme as especificidades das espécies comercializadas. O valor é fixado em R$ 500 por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de risco ou ameaça de extinção e em R$ 5 mil por indivíduo de espécie constante em listas oficiais da fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (Cites).