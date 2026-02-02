DOCUMENTO

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador

Inciativa segue até sábado (7) e retorna no dia 9 de fevereiro; veja como participar

Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:08

Ação acontece até o dia 11 de fevereiro Crédito: Divulgação/Saeb

O SAC iniciou, nesta segunda-feira (2), um atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Shopping Center Lapa, no Centro de Salvador. A ação gratuita, que segue até sábado (7) e depois retorna de 9 a 11 de fevereiro, é realizada no espaço Lapa Cultural, que fica no 3º piso do centro de compras.

O atendimento acontece sempre das 9h às 17h, com cota diária de 135 atendimentos. O objetivo é suprir à grande procura pelo documento, com mais um local para emissão da CIN, além dos 13 postos fixos do SAC na capital baiana.

“É mais um avanço importante da Rede SAC na ampliação da oferta da emissão da CIN pela Bahia”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios. Desde a implantação, em julho de 2024, até dezembro de 2025, mais de 2 milhões de atendimentos da Carteira de Identidade Nacional já foram realizados no estado.

Prazo para mudança

A CIN só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam ir aos postos SAC sem correria. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032.

A Carteira de Identidade Nacional é um documento novo, portanto sua primeira via tem a garantia de gratuidade em qualquer tempo.

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada.

É possível também incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.