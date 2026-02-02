Acesse sua conta
SAC emite de graça nova carteira de identidade em três cidades da Bahia

Confira dias e horários de ação especial para atender demanda por documento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:48

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

Um atendimento especial para atender a demanda pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) será realizado pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) em três cidades baianas: Luís Eduardo Magalhães, Itaberaba e Paulo Afonso. A ação acontece entre os dias de 3 a 10 de fevereiro, com senhas limitadas.

O objetivo da ação é atender a demanda pelo documento, oferecendo à população mais um local para emissão da CIN, além dos postos fixos do SAC que já existem nestes municípios.

O expediente será de 8h às 17h, e a cota total nas três cidades será de 6.270 senhas em sete dias de atendimento. Desde a implantação, em julho de 2024, até dezembro de 2025, a Rede SAC realizou mais de 2 milhões de atendimentos da Carteira de Identidade Nacional no Estado.

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço 

Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Luís Eduardo Magalhães (Colégio Estadual Mimoso do Oeste); Itaberaba (Centro Territorial de Educação Profissional Piemonte do Paraguaçu); e Paulo Afonso (Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus)

Quando: De 3 a 10 de fevereiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Quanto: Gratuito

