Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Posto passou por remanejamento e irá aumentar oferta de serviços a partir desta sexta (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:33

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Após passar por um processo de remanejamento e ampliação, o SAC Piatã passa a ofertar mais atendimentos a partir desta sexta-feira (30). Para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviço mais demandado da Rede SAC, o posto terá capacidade para realizar 1.760 atendimentos por mês. A reinauguração da unidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (29).

O SAC Piatã integra a Casa de Justiça e Cidadania, que funciona na Fundação Lar Harmonia, no bairro de Piatã, em Salvador. A unidade tem capacidade total para realizar cerca de 6,5 mil atendimentos mensais, em uma área de 323,82 m². Além da CIN, o SAC Piatã oferece à população serviços de Antecedentes Criminais, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Defensoria Pública do Estado (DPE) e SineBahia. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitada.



Para o coordenador da Casa de Justiça e Cidadania, Denis Leão, a presença do SAC reforça o acesso da população a serviços públicos essenciais, como a carteira de identidade. “O objetivo da casa é trazer os elementos de justiça e cidadania cada vez mais para perto da população, principalmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que são o nosso foco principal”, destacou.

Novo documento

A Carteira de Identidade Nacional passará a ser obrigatória para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não há necessidade de correria aos postos do SAC, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é obrigatório apresentar também uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.