Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Posto passou por remanejamento e irá aumentar oferta de serviços a partir desta sexta (30)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:33

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Após passar por um processo de remanejamento e ampliação, o SAC Piatã passa a ofertar mais atendimentos a partir desta sexta-feira (30). Para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviço mais demandado da Rede SAC, o posto terá capacidade para realizar 1.760 atendimentos por mês. A reinauguração da unidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (29).

O SAC Piatã integra a Casa de Justiça e Cidadania, que funciona na Fundação Lar Harmonia, no bairro de Piatã, em Salvador. A unidade tem capacidade total para realizar cerca de 6,5 mil atendimentos mensais, em uma área de 323,82 m². Além da CIN, o SAC Piatã oferece à população serviços de Antecedentes Criminais, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Defensoria Pública do Estado (DPE) e SineBahia. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitada.

Para o coordenador da Casa de Justiça e Cidadania, Denis Leão, a presença do SAC reforça o acesso da população a serviços públicos essenciais, como a carteira de identidade. “O objetivo da casa é trazer os elementos de justiça e cidadania cada vez mais para perto da população, principalmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que são o nosso foco principal”, destacou.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Cartão
Carteira de Identidade Nacional digital
Nova Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Novo documento

A Carteira de Identidade Nacional passará a ser obrigatória para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não há necessidade de correria aos postos do SAC, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é obrigatório apresentar também uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

