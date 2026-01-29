BAHIA

Irmãos são presos após mãe ser hospitalizada com desnutrição severa e fratura na perna

Caso foi registrado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:48

Idosa foi levada para UPA de Luís Eduardo Magalhães Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos na noite da última quarta-feira (28), na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Os dois irmãos foram conduzidos à delegacia após a mãe deles, uma idosa de 87 anos, ser hospitalizada em estado de saúde crítico.



A mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando sinais de desnutrição severa, o que, segundo a Polícia Militar, seria resultado de vários dias sem se alimentar.

A idosa também teria sido submetida a condições precárias de higiene. Além disso, os profissionais de saúde que atenderam a vítima identificaram uma fratura no fêmur.

A equipe médica acionou o 27º Batalhão da Polícia Militar até a unidade de saúde, onde foi dada voz de prisão em flagrante aos dois filhos da vítima.

Um dos detidos estava em posse de uma porção de maconha. Ambos foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Eles podem responder pelo crime de abandono de incapaz.