Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmãos são presos após mãe ser hospitalizada com desnutrição severa e fratura na perna

Caso foi registrado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:48

Idosa foi levada para UPA de Luís Eduardo Magalhães
Idosa foi levada para UPA de Luís Eduardo Magalhães Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos na noite da última quarta-feira (28), na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Os dois irmãos foram conduzidos à delegacia após a mãe deles, uma idosa de 87 anos, ser hospitalizada em estado de saúde crítico.

A mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando sinais de desnutrição severa, o que, segundo a Polícia Militar, seria resultado de vários dias sem se alimentar.

A idosa também teria sido submetida a condições precárias de higiene. Além disso, os profissionais de saúde que atenderam a vítima identificaram uma fratura no fêmur.

A equipe médica acionou o 27º Batalhão da Polícia Militar até a unidade de saúde, onde foi dada voz de prisão em flagrante aos dois filhos da vítima.

Um dos detidos estava em posse de uma porção de maconha. Ambos foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Eles podem responder pelo crime de abandono de incapaz.

A Polícia Civil foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno. 

Mais recentes

Imagem - Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano

Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano
Imagem - 2ª via de certidão, reconhecimento de paternidade e mais: Salvador recebe mutirão gratuito do MPBA

2ª via de certidão, reconhecimento de paternidade e mais: Salvador recebe mutirão gratuito do MPBA
Imagem - Caso Orelha expõe violência contra animais; veja como denunciar maus-tratos

Caso Orelha expõe violência contra animais; veja como denunciar maus-tratos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
01

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
02

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Advogados dizem que adolescentes suspeitos por morte de cão Orelha estão sendo perseguidos e difamados
03

Advogados dizem que adolescentes suspeitos por morte de cão Orelha estão sendo perseguidos e difamados

Imagem - Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio
04

Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio