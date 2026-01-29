Acesse sua conta
Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Propriedade do cantor em Goiás impressiona pelo tamanho, arquitetura greco-goiana e estrutura digna de resort

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:50

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima vive em uma mansão que mais parece um palácio. Localizada em uma área nobre de Goiás, a propriedade do cantor sertanejo chama atenção pelo luxo, pelo tamanho e pela arquitetura imponente, inspirada diretamente na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Avaliada por especialistas do mercado imobiliário em valores que podem variar de cerca de R$ 13 milhões a até R$ 50 milhões, a residência é assunto recorrente nas redes sociais.

Com visual neoclássico, a mansão tem fachada marcada por colunas simétricas, escadarias monumentais e amplas áreas externas. O estilo rendeu comparações bem-humoradas na internet e acabou sendo apelidado de “greco-goiano”, mas, segundo a construtora responsável pelo projeto, a proposta foi criar uma estética de nobreza e imponência à altura do apelido de “Embaixador” do sertanejo.

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Cozinha ampla da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Escadaria interna na mansão de Gusttavo Lima por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução
David Brazil posa na frente da mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no banheiro da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita no seu closet, na mansão do casal por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na cozinha da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita na sala de estar da mansão por Reprodução/Instagram
Andressa Suita posa nos pilares da mansão por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima grava seu DVD na área externa da sua mansão por Reprodução/Instagram
Gabi Martins mostra mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima na mansão com a sua família por Reprodução/Instagram
Mansão de Gusttavo Lima por Reprodução/Instagram
1 de 20
Mansão de Gusttavo Lima em Goiás por Reprodução

A propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cerca de 3 mil metros quadrados de área construída. Os ambientes internos são amplos e integrados, pensados para circulação livre e convivência familiar. Um dos destaques é o hall de entrada com pé-direito duplo de cerca de sete metros, além da sala principal, que já chegou a abrigar a exposição de carros de luxo em aparições públicas.

A estrutura inclui diversas salas e varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet, home theater, sala de jogos e espaço infantil. Há ainda academia completa, sauna, vestiários, estúdio fotográfico, salão, spa e dependências para funcionários. A garagem comporta até 10 veículos, divididos entre carros de coleção e de uso cotidiano.

Na área externa, o clima é de resort particular. A mansão conta com uma piscina de curvas que ultrapassa os 200 metros quadrados, além de bar molhado, spa, “prainha”, jardins planejados, lago artificial e uma fire pit embutida no chão, usada para momentos de lazer noturnos.

O imóvel também já foi utilizado profissionalmente como cenário de gravações de videoclipes e outros projetos audiovisuais do cantor. Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos se mudaram para a propriedade no fim de 2019, e a casa ganhou ainda mais destaque durante a separação do casal, anunciada em 2020, quando Andressa permaneceu no local com as crianças. Meses depois, os dois reataram o relacionamento e passaram a adotar uma postura mais reservada, compartilhando apenas registros pontuais da rotina no imóvel.

