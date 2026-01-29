CASAS DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Propriedade do cantor em Goiás impressiona pelo tamanho, arquitetura greco-goiana e estrutura digna de resort

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:50

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima vive em uma mansão que mais parece um palácio. Localizada em uma área nobre de Goiás, a propriedade do cantor sertanejo chama atenção pelo luxo, pelo tamanho e pela arquitetura imponente, inspirada diretamente na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Avaliada por especialistas do mercado imobiliário em valores que podem variar de cerca de R$ 13 milhões a até R$ 50 milhões, a residência é assunto recorrente nas redes sociais.

Com visual neoclássico, a mansão tem fachada marcada por colunas simétricas, escadarias monumentais e amplas áreas externas. O estilo rendeu comparações bem-humoradas na internet e acabou sendo apelidado de “greco-goiano”, mas, segundo a construtora responsável pelo projeto, a proposta foi criar uma estética de nobreza e imponência à altura do apelido de “Embaixador” do sertanejo.

Mansão de Gusttavo Lima em Goiás 1 de 20

A propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cerca de 3 mil metros quadrados de área construída. Os ambientes internos são amplos e integrados, pensados para circulação livre e convivência familiar. Um dos destaques é o hall de entrada com pé-direito duplo de cerca de sete metros, além da sala principal, que já chegou a abrigar a exposição de carros de luxo em aparições públicas.

A estrutura inclui diversas salas e varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet, home theater, sala de jogos e espaço infantil. Há ainda academia completa, sauna, vestiários, estúdio fotográfico, salão, spa e dependências para funcionários. A garagem comporta até 10 veículos, divididos entre carros de coleção e de uso cotidiano.

Na área externa, o clima é de resort particular. A mansão conta com uma piscina de curvas que ultrapassa os 200 metros quadrados, além de bar molhado, spa, “prainha”, jardins planejados, lago artificial e uma fire pit embutida no chão, usada para momentos de lazer noturnos.