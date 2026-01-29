Acesse sua conta
Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²

Apresentador ostenta mansão com muito verde, paisagem natural e obras de arte

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:00

Mansão de Ronnie Von tem arquitetura clássica
Mansão de Ronnie Von tem arquitetura clássica Crédito: Reprodução

Durante a dança das cadeiras na Rede TV!, Ronnie Von, de 81 anos, anunciou sua saída da emissora nesta quarta-feira (28). Com isso, voltou a chamar atenção a mansão avaliada em mais de R$ 16 milhões que o apresentador ostenta no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, onde Henri Castelli também tem um imóvel de luxo.

Nos 3 mil metros quadrados de luxo, a residência ostenta muito verde no jardim, e espaço para criação de galinhas, além de uma ampla piscina para renovar o bronzeado.

A mansão ainda tem salas integradas com diversos DVDs empilhados, além de obras de pintores renomados como Cândido Portinari e Pablo Picasso. Dentro do imóvel se encontram ainda estantes repletas de livros variados, uma lareira, e garagem com temática à la anos 1950.

A residência ainda conta com quadra de tênis, fogão de lenha, lago com peixes e um espaço externo que anos atrás reunia mais de 30 pés de frutas diferentes.

Tags:

Mansão Ronnie von

