TERMINOU O NAMORO

Alanis Guillen, atriz de Três Graças, confirma térmico de namoro e critica ex envolvida em polêmica: 'Inaceitável'

Atriz rompe silêncio depois de mensagens atribuídas à ex-namorada viralizarem com teor preconceituoso

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:55

Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Alanis Guillen se manifestou nesta quarta-feira (18) após a repercussão de publicações antigas atribuídas à ex-namorada, Giovanna Reis. As mensagens, que circularam nas redes sociais, geraram forte reação por apresentarem conteúdo considerado preconceituoso.

No ar na novela Três Graças, a artista afirmou que não compactua com esse tipo de posicionamento e decidiu tornar pública sua opinião diante da repercussão do caso.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen 1 de 12

Em declaração publicada nas redes sociais, Alanis reforçou ser contra qualquer forma de discurso de ódio. A atriz citou práticas como racismo, xenofobia, gordofobia e transfobia ao classificar esse tipo de comportamento como inaceitável. “Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento”, começou a atriz no Instagram.

“Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza”, completou a famosa.

As duas estavam juntas desde junho de 2025, mas o relacionamento chegou ao fim após a polêmica ganhar visibilidade. Os conteúdos atribuídos a Giovanna teriam sido publicados em 2012, na rede social X, antigo Twitter.

A repercussão foi imediata e mobilizou internautas, que passaram a comentar o caso e cobrar posicionamentos. Diante disso, Alanis optou por se pronunciar publicamente para deixar claro que não compartilha das ideias associadas à ex-companheira.