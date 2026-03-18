'Não é para ter pena': Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo real e revela luta contra doença autoimune

Karina Lucco detalha tratamento contra a alopecia areata sete meses após o diagnóstico

  • Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:59

Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora fitness, Karina Lucco é sinônimo de disciplina e alto-astral nas redes sociais. No entanto, a mãe do cantor Lucas Lucco resolveu usar sua visibilidade para falar de um assunto delicado e que atinge milhares de mulheres, a alopecia areata.

Sete meses após descobrir as primeiras falhas no couro cabeludo, Karina compartilhou um vídeo mostrando a evolução do seu cabelo. Mas engana-se quem acha que ela busca compaixão. Com a firmeza de sempre, ela disparou:

Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia

Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 22
Mãe de Lucas Lucco mostra cabelo após diagnóstico de alopecia por Reprodução/Redes Sociais

"Não estou aqui para gerar pena. Estou aqui para mostrar o processo real. O que mais importa não é o que caiu… É o que continua de pé."

O diagnóstico veio durante uma ida rotineira ao cabeleireiro. Foi o profissional quem notou a primeira falha, em formato arredondado e liso. Karina explicou que a alopecia areata é uma condição autoimune, ou seja, o próprio corpo acaba atacando os folículos capilares, provocando a queda.

Mesmo com uma rotina exemplar de exercícios e alimentação impecável, a influenciadora acredita que o gatilho pode ter sido emocional. "Ainda fico pensando no que causou... Meus exames estão ótimos. Talvez um pico de estresse tenha sido o gatilho", refletiu, reforçando que o cuidado com a mente agora é parte fundamental do seu tratamento.

  • Mas afinal, o que é a Alopecia?

A alopecia não é apenas uma "queda de cabelo comum". Existem vários tipos, sendo a areata (que Karina enfrenta) caracterizada por clareiras circulares. Já a androgenética é a famosa calvície de origem genética.

Ao notar qualquer falha ou queda acentuada, procure um dermatologista especializado em tricologia. O diagnóstico precoce ajuda a controlar o avanço e a encontrar o melhor tratamento, que pode incluir desde loções até infiltrações e controle de estresse.

Tags:

Doença Autoimune Lucas Lucco Alopecia Karina Lucco

