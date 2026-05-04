ASTROLOGIA

Hoje (4 de maio) marca um dia de triunfo para 3 signos; saiba se o seu está na lista

Estes signos lideram o ranking da produtividade podem colher frutos imediatos na carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11:41

Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou sentindo que esta segunda-feira carrega um 'algo a mais', saiba que os astros confirmam essa intuição. O início da semana não é apenas sobre retomar a rotina, mas sobre colher o que foi plantado. Para os arianos, o céu sopra uma ideia inovadora que tem tudo para se transformar em dinheiro no bolso muito em breve. Não deixe esse insight passar, anote tudo e comece a executar, pois a proatividade será seu maior trunfo hoje.



O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Já para os leoninos, o dia pede que você use aquele brilho pessoal que só você tem para destravar um nó no trabalho. Sabe aquele impasse que ninguém conseguia resolver na semana passada? A solução virá através da sua criatividade. Ao assumir as rédeas da situação, você não apenas resolve o problema, como também consolida sua imagem de liderança perante os colegas e superiores. O sucesso, aqui, é uma questão de atitude.



Peixes também entra no radar das vitórias profissionais. A carreira ganha um destaque especial e o universo está te dando o 'palco' que você merece. É hora de perder o medo de aparecer e mostrar seus talentos escondidos. Se surgir a chance de liderar uma equipe ou um novo projeto, diga sim. O amadurecimento que você buscou nos últimos meses finalmente se traduz em autoridade e reconhecimento real.

