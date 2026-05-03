ASTROLOGIA

Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Depois de semanas difíceis, a energia muda e traz alívio, avanços e sensação real de que a vida voltou a fluir

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 18:00

Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de maio marca uma virada importante para quem vinha lidando com pressão, atrasos ou instabilidade. Aos poucos, o cenário começa a se reorganizar, trazendo mais clareza, oportunidades e, principalmente, leveza. Não é apenas uma melhora emocional, mas uma sequência de acontecimentos que fazem a vida andar de verdade. Para três signos, esse período funciona como um ponto de retomada, onde tudo começa a se encaixar e o peso dos últimos tempos finalmente diminui. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um recomeço toma forma e você sente isso com clareza. Depois de um período mais interno, de dúvidas e até certo desgaste emocional, a energia muda completamente. Você ganha mais disposição, novas ideias surgem e a sensação é de estar no controle novamente. A vida social também se movimenta, abrindo portas e trazendo oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Aproveite esse impulso para iniciar o que você vinha adiando.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Câncer: A vida começa a fluir com mais leveza, principalmente nas relações e no bem-estar pessoal. Você se sente mais confiante, mais seguro e até mais disposto a se abrir para novas experiências. Esse é um dos momentos mais positivos do seu ano, com chances reais de crescimento e felicidade.

Dica cósmica: Se permita viver o que chega, sem medo de aproveitar.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Libra: A área profissional e financeira ganha destaque e começa a mostrar resultados mais concretos. O reconhecimento aparece, as oportunidades aumentam e você finalmente sente que está avançando. Ao mesmo tempo, a vida pessoal também se equilibra, trazendo mais tranquilidade.

Dica cósmica: Não hesite em se posicionar, esse é o momento de mostrar seu valor.