ASTROLOGIA

Depois de tanto aperto, o dinheiro finalmente dá as caras: 3 signos entram em fase de virada financeira entre maio e junho

Após meses de bloqueios e atrasos, esse período marca o início de uma fase em que o dinheiro volta a fluir e oportunidades finalmente se concretizam

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 18:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Depois de meses lidando com atrasos, bloqueios e a sensação de que o esforço nunca se convertia em resultado, um novo ciclo começa a se formar entre maio e junho. Esse período marca uma mudança clara: o que antes parecia travado começa a andar, e o dinheiro passa a circular com mais consistência. Não é sorte aleatória, é consequência direta de tudo o que já foi construído até aqui.

A virada não acontece de um dia para o outro, mas ganha força ao longo das semanas. Pequenos sinais surgem primeiro, seguidos por oportunidades mais concretas. E, para três signos, esse movimento vem com impacto direto na vida financeira. Veja a previsão do site "The Economic Times":

Virgem: O que antes parecia um esforço silencioso começa a ganhar reconhecimento. Virgem entra em uma fase em que trabalho e retorno financeiro finalmente se alinham. Pode não ser explosivo no início, mas é sólido, consistente e crescente. A tendência é de estabilidade, com ganhos que aumentam aos poucos e trazem segurança.

Dica cósmica: Valorize cada avanço, porque é justamente essa constância que vai sustentar seu crescimento.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião: O cenário financeiro passa por uma reviravolta importante. Depois de cortar excessos, rever escolhas e lidar com fases instáveis, Escorpião entra em um momento de retomada. O dinheiro pode surgir de onde você menos espera, seja por uma nova oportunidade, um acordo ou uma decisão estratégica que finalmente começa a dar resultado. Não é só recuperação, é avanço.

Dica cósmica: Fique atento ao inesperado, porque a oportunidade pode vir de um caminho diferente do que você imaginava.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Depois de um longo período em que o esforço parecia não render como deveria, Capricórnio começa a ver resultados reais. Projetos que estavam parados voltam a andar, pagamentos atrasados podem finalmente cair e decisões do passado passam a gerar retorno. A sensação muda completamente: sai a pressão constante e entra uma estabilidade mais concreta. É o tipo de crescimento que vem para ficar, especialmente ligado à carreira e à estrutura construída ao longo do tempo.

Dica cósmica: Confie no que você já construiu e não diminua o próprio mérito agora que os resultados estão chegando.

Viagens que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Mesmo para quem não está na lista, o período traz um clima de destravamento. Situações começam a se resolver, decisões ficam mais claras e novas possibilidades surgem. A diferença está na intensidade, mas o movimento de avanço é coletivo.