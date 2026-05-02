ASTROLOGIA

O destino vira de forma radical: 3 signos entram em um novo capítulo sem volta em maio

Decisões inevitáveis, mudanças internas e novos caminhos marcam um ponto de ruptura que redefine completamente o rumo da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13:00

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega como um divisor de águas silencioso, mas extremamente poderoso. Depois das reflexões e pressões acumuladas nas semanas anteriores, agora é hora de transformar tudo isso em ação. O que antes era dúvida começa a se tornar decisão, e o que parecia confuso ganha direção. Para alguns signos, esse processo não é leve nem gradual, é uma redefinição completa de caminho, com impactos na vida pessoal, profissional e emocional. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Touro: Você entra em um dos momentos mais decisivos do seu ciclo recente. Existe uma necessidade forte de repensar quem você é hoje e para onde quer ir. Velhos padrões, rotinas e até objetivos deixam de fazer sentido, abrindo espaço para escolhas mais alinhadas com o que você realmente valoriza. Pode haver mudanças importantes na carreira ou nos planos de vida, mas tudo aponta para mais estabilidade no longo prazo.

Dica cósmica: Não resista ao novo só porque ele tira você da zona de conforto.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Gêmeos: Um novo capítulo começa a se desenhar com mais clareza, trazendo vontade de se reinventar e mostrar ao mundo uma versão mais autêntica de si. Ideias fluem, oportunidades aparecem e você se sente mais confiante para tomar decisões importantes. Esse é um momento de reposicionamento, tanto na vida pessoal quanto profissional, com potencial de crescimento real.

Dica cósmica: Confie na sua voz e não tenha medo de mudar sua própria narrativa.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Escorpião: A transformação acontece de dentro para fora, mexendo com emoções profundas e trazendo verdades que não podem mais ser ignoradas. Encerramentos e viradas fazem parte do processo, mas eles vêm acompanhados de um forte senso de renovação. Você ganha mais clareza sobre o que quer manter e o que precisa deixar para trás, iniciando uma nova fase com mais força e propósito.

Dica cósmica: Aceite os finais como portas para recomeços mais alinhados.