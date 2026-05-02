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O destino vira de forma radical: 3 signos entram em um novo capítulo sem volta em maio

Decisões inevitáveis, mudanças internas e novos caminhos marcam um ponto de ruptura que redefine completamente o rumo da vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13:00

Signos e alguém do passado
Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega como um divisor de águas silencioso, mas extremamente poderoso. Depois das reflexões e pressões acumuladas nas semanas anteriores, agora é hora de transformar tudo isso em ação. O que antes era dúvida começa a se tornar decisão, e o que parecia confuso ganha direção. Para alguns signos, esse processo não é leve nem gradual, é uma redefinição completa de caminho, com impactos na vida pessoal, profissional e emocional. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Leia mais

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Touro: Você entra em um dos momentos mais decisivos do seu ciclo recente. Existe uma necessidade forte de repensar quem você é hoje e para onde quer ir. Velhos padrões, rotinas e até objetivos deixam de fazer sentido, abrindo espaço para escolhas mais alinhadas com o que você realmente valoriza. Pode haver mudanças importantes na carreira ou nos planos de vida, mas tudo aponta para mais estabilidade no longo prazo.

Dica cósmica: Não resista ao novo só porque ele tira você da zona de conforto.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
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Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Gêmeos: Um novo capítulo começa a se desenhar com mais clareza, trazendo vontade de se reinventar e mostrar ao mundo uma versão mais autêntica de si. Ideias fluem, oportunidades aparecem e você se sente mais confiante para tomar decisões importantes. Esse é um momento de reposicionamento, tanto na vida pessoal quanto profissional, com potencial de crescimento real.

Dica cósmica: Confie na sua voz e não tenha medo de mudar sua própria narrativa.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Escorpião: A transformação acontece de dentro para fora, mexendo com emoções profundas e trazendo verdades que não podem mais ser ignoradas. Encerramentos e viradas fazem parte do processo, mas eles vêm acompanhados de um forte senso de renovação. Você ganha mais clareza sobre o que quer manter e o que precisa deixar para trás, iniciando uma nova fase com mais força e propósito.

Dica cósmica: Aceite os finais como portas para recomeços mais alinhados.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Tags:

Signo Touro Gêmeos Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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