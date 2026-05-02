BASTIDORES

Boninho revela que Ana Paula Renault ia ganhar o BBB 16 e critica rival da época: 'Pentelho'

Ex-diretor do reality relembra bastidores da expulsão da jornalista e diz que torcia por sua permanência

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13:00

Crédito: Reprodução

O diretor Boninho voltou a comentar a trajetória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil e afastou rumores de uma possível rixa com a ex-participante. Em publicação feita na madrugada deste sábado (2), nas redes sociais, ele afirmou que sempre gostou da jornalista e chegou a torcer por sua permanência no programa.

Antes e depois de Ana Paula Renault 1 de 24

A relação entre os dois vinha sendo alvo de especulações, inclusive dentro do Big Brother Brasil 26, quando a própria Ana Paula fez comentários sobre o antigo diretor. Ao responder um internauta, Boninho relembrou momentos antes da expulsão da sister no Big Brother Brasil 16, após o episódio em que ela agrediu o participante Renan Oliveira.

“Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez. Um dia antes dela ser eliminada, eu fui até a psicóloga, ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar”, escreveu.

Na sequência, o diretor comentou que esperava que o participante não solicitasse a expulsão da jornalista. “Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu”, afirmou, em referência a Renan.