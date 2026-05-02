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Luciano Huck já era rico antes da fama? Entenda de onde vem a fortuna do apresentador

Origem familiar influente, carreira na TV e investimentos ajudam a explicar patrimônio bilionário

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:50

Luciano Huck Crédito: Reprodução

O apresentador Luciano Huck já vivia em um ambiente privilegiado antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão. Mas a fortuna estimada em cerca de R$ 1 bilhão não veio apenas da família, e sim de uma combinação entre origem, carreira e estratégia empresarial ao longo dos anos.

Nascido em São Paulo, Huck cresceu em uma família com forte presença no meio acadêmico e jurídico. Ele é filho do jurista Hermes Marcelo Huck, advogado reconhecido nacionalmente e professor de Direito da Universidade de São Paulo, e da urbanista Marta Dora Grostein. Também é irmão do cineasta Fernando Grostein.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

Esse contexto garantiu acesso a educação de qualidade, ambiente cultural rico e uma base financeira confortável desde cedo. A família tem origem judaica, com parte dos antepassados vindos da antiga União Soviética, região que hoje corresponde à cidade de Dnipro, na Ucrânia.

Apesar dessa base estruturada, a maior parte da fortuna foi construída pelo próprio apresentador. Luciano Huck ganhou projeção nacional a partir da década de 1990 e se consolidou como um dos principais nomes da TV Globo, onde comanda programas de grande audiência.

Ao longo da carreira, ele se tornou um dos comunicadores mais bem pagos do país. Além do salário na televisão, ampliou significativamente seus ganhos com contratos publicitários de grande porte, participação em campanhas nacionais e presença constante em ações de marcas.

Outro ponto importante na construção do patrimônio foi a diversificação de investimentos. Huck participou de negócios fora da televisão, investindo em empresas e projetos que ajudaram a multiplicar sua renda ao longo dos anos.

Angélica, Luciano Huck e os filhos 1 de 8

Desde 2004, o apresentador é casado com Angélica, com quem tem três filhos. O casal forma uma das famílias mais conhecidas e influentes da televisão brasileira.