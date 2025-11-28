REVELAÇÃO

Angélica confessa que já usou 'truque' para evitar sexo e surpreende Luciano Huck: 'Nunca imaginei'

Apresentadora mostrou sinceridade durante o programa 'Angélica Ao Vivo', do GNT

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:30

Luciano Huck e Angélica Crédito: Reprodução

Angélica fez uma confissão que deixou o marido, o apresentador Luciano Huck, chocado. A loira contou que já fingiu dormir para evitar ter que fazer sexo com o amado. A revelação aconteceu durante o quadro "Eu Nunca" em seu programa, "Angélica Ao Vivo", exibido na última quinta-feira (27) no canal GNT.

A brincadeira funciona a partir de declarações iniciadas com "eu nunca". Quem já viveu a situação deve beber um gole da própria bebida. Na rodada que disparou o momento sincero, Angélica lançou: "Eu nunca fingi que estava dormindo para não transar". Em seguida, levou a taça à boca, confirmando a experiência.

Luciano, que era um dos convidados, se surpreendeu com a resposta da esposa: "Você vai beber?", questionou mais de uma vez. "É que eu tenho que ser verdadeira aqui", respondeu Angélica. O apresentador então brincou: "Minha mulher, eu nunca imaginei isso". André Marques, que também estava na brincadeira, entrou no clima: "A Ana Maria acabou de ensinar para não mentir, pelo amor de Deus".