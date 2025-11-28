Justiça do Rio manda adiante ação do PT contra Jojo Todynho, que agora será julgada em São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:35
A disputa judicial entre o PT e Jojo Todynho ganhou um novo capítulo. A 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro determinou que a queixa-crime apresentada pelo partido contra a cantora seja transferida para a Justiça de São Paulo. O caso envolve acusações de calúnia, injúria e difamação por declarações dadas por Jojo em um podcast do canal Brasil Paralelo, onde ela afirmou ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022.
O juiz Antonio Alves Cardoso Junior decidiu pelo declínio de competência ao considerar que a empresa responsável pelo podcast, BP Educação e Entretenimento S/A, está sediada em São Paulo, local onde o conteúdo foi publicado originalmente. Para o magistrado, em casos de supostas ofensas distribuídas pela internet, prevalece o ponto de origem da divulgação.
Jojo Todynho
Ele destacou ainda que, devido ao alcance nacional da plataforma, não é possível definir com precisão onde o público teve acesso pela primeira vez às declarações, reforçando a necessidade de que o processo seja tratado pela Justiça paulista.
O processo havia passado por uma audiência de conciliação em setembro, mas Jojo e o partido não chegaram a um acordo. Agora, os autos serão remetidos para um dos fóruns criminais de São Paulo, que seguirá com a análise da ação.