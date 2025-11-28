'UM TIRO DE JUSTIÇA'

Justiça do Rio manda adiante ação do PT contra Jojo Todynho, que agora será julgada em São Paulo

Queixa por falas em podcast do Brasil Paralelo muda de estado após decisão sobre local de publicação

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:35

Jojo Todynho mantém posição e não se retrata sobre PT Crédito: Reprodução

A disputa judicial entre o PT e Jojo Todynho ganhou um novo capítulo. A 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro determinou que a queixa-crime apresentada pelo partido contra a cantora seja transferida para a Justiça de São Paulo. O caso envolve acusações de calúnia, injúria e difamação por declarações dadas por Jojo em um podcast do canal Brasil Paralelo, onde ela afirmou ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022.

O juiz Antonio Alves Cardoso Junior decidiu pelo declínio de competência ao considerar que a empresa responsável pelo podcast, BP Educação e Entretenimento S/A, está sediada em São Paulo, local onde o conteúdo foi publicado originalmente. Para o magistrado, em casos de supostas ofensas distribuídas pela internet, prevalece o ponto de origem da divulgação.

Ele destacou ainda que, devido ao alcance nacional da plataforma, não é possível definir com precisão onde o público teve acesso pela primeira vez às declarações, reforçando a necessidade de que o processo seja tratado pela Justiça paulista.