Justiça do Rio manda adiante ação do PT contra Jojo Todynho, que agora será julgada em São Paulo

Queixa por falas em podcast do Brasil Paralelo muda de estado após decisão sobre local de publicação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:35

Ele destacou ainda que, devido ao alcance nacional da plataforma, não é possível definir com precisão onde o público teve acesso pela primeira vez às declarações, reforçando a necessidade de que o processo seja tratado pela Justiça paulista.

O processo havia passado por uma audiência de conciliação em setembro, mas Jojo e o partido não chegaram a um acordo. Agora, os autos serão remetidos para um dos fóruns criminais de São Paulo, que seguirá com a análise da ação.

