A Fazenda 17: Rayane reage ao descobrir que Belo fará par romântico com Viviane Araújo

Reação da ex-peoa ao descobrir novidade na carreira de Belo viraliza e divide opiniões nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:54

Descubra como Rayane recebeu a notícia da parceria entre Belo e Viviane Araújo Crédito: Reprodução

Eliminada do reality da Record, Rayane foi surpreendida ao saber que o namorado, cantor Belo, será par romântico de Viviane Araújo na novela Três Graças. A reação da ex-peoa na Cabine de Descompressão viralizou nas redes.

Nesta quinta-feira (27), Rayane deixou A Fazenda 17 e participou da Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde foi atualizada sobre os acontecimentos fora do confinamento. Uma das notícias que chamou atenção foi sobre a carreira do cantor Belo, seu namorado.

Selfie revelou que Belo, atualmente no ar em Três Graças, fará par romântico com Viviane Araújo, campeã de A Fazenda 5 e ex-namorada do cantor. A informação surpreendeu Rayane, que reagiu espontaneamente: “Mentira? Mas tá tudo bem.”

