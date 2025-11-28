A Fazenda 17: Rayane reage ao descobrir que Belo fará par romântico com Viviane Araújo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:54
Eliminada do reality da Record, Rayane foi surpreendida ao saber que o namorado, cantor Belo, será par romântico de Viviane Araújo na novela Três Graças. A reação da ex-peoa na Cabine de Descompressão viralizou nas redes.
Nesta quinta-feira (27), Rayane deixou A Fazenda 17 e participou da Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde foi atualizada sobre os acontecimentos fora do confinamento. Uma das notícias que chamou atenção foi sobre a carreira do cantor Belo, seu namorado.
Selfie revelou que Belo, atualmente no ar em Três Graças, fará par romântico com Viviane Araújo, campeã de A Fazenda 5 e ex-namorada do cantor. A informação surpreendeu Rayane, que reagiu espontaneamente: “Mentira? Mas tá tudo bem.”
Belo e Viviane Araújo
O momento viralizou rapidamente nas redes sociais, gerando reações divididas sobre a postura da ex-peoa. Enquanto alguns internautas elogiaram a maturidade de Rayane, outros desconfiaram que ela não acreditou na notícia. Uma comentou: “Ela ficou plena, bem mais linda.” Outra percebeu um leve desconforto: “Ela engolindo seco, tentando disfarçar o ciúme.” Houve também quem brincou: “Isso é tão improvável que ela nem acreditou, deve estar achando que é fic.”