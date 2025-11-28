Acesse sua conta
Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído

Político teve escoriações leves após colisão provocada por veículo na contramão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:30

Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia
Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia Crédito: Reprodução

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), se envolveu em um acidente nesta quinta-feira (27), em um trecho de estrada que passa pelo município de Teolândia, no baixo sul da Bahia. Informações iniciais apontam que o carro em que o parlamentar estava foi atingido por outro veículo que trafegava na contramão.

Além do deputado, o motorista e um assessor de imprensa também estavam no carro. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um dos veículos envolvidos no acidente com a parte dianteira completamente destruída após o impacto.

Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia

Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia por Reprodução
Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia por Reprodução
Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia por Reprodução
Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia por Reprodução
Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia por Reprodução
Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia por Reprodução

Rosemberg teve apenas escoriações leves, mas, por precaução, foi encaminhado para uma unidade de saúde em Itabuna, junto com os demais ocupantes do veículo. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do condutor do carro que provocou a colisão, nem o motivo pelo qual ele seguia na contramão.

Este é o segundo acidente de trânsito envolvendo o deputado em 2025. Em abril, o automóvel que transportava o parlamentar e outros políticos no retorno de uma agenda oficial em Barra, no oeste baiano, colidiu com um motociclista. Na ocasião, não houve vítimas fatais.

Tags:

Bahia Acidente Deputado Estrada Rosemberg Pinto

