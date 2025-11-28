SUSTO

Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído

Político teve escoriações leves após colisão provocada por veículo na contramão

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:30

Rosemberg se envolveu em acidente na Bahia Crédito: Reprodução

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), se envolveu em um acidente nesta quinta-feira (27), em um trecho de estrada que passa pelo município de Teolândia, no baixo sul da Bahia. Informações iniciais apontam que o carro em que o parlamentar estava foi atingido por outro veículo que trafegava na contramão.

Além do deputado, o motorista e um assessor de imprensa também estavam no carro. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um dos veículos envolvidos no acidente com a parte dianteira completamente destruída após o impacto.

Rosemberg teve apenas escoriações leves, mas, por precaução, foi encaminhado para uma unidade de saúde em Itabuna, junto com os demais ocupantes do veículo. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do condutor do carro que provocou a colisão, nem o motivo pelo qual ele seguia na contramão.