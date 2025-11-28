CRIME

Quem é o ex-vereador preso por fraude e lavagem de dinheiro em Feira de Santana

Oyama Figueiredo é já foi presidente da Cãmara de Vereadores e empresário conhecido

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:56

Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional Crédito: Reprodução

Um dos sete presos na operação que combate um esquema milionário de fraudes fundiárias e lavagem de dinheiro é Oyama Figueiredo, que virou alvo da ação policial na última quarta-feira (26). Além de ser um empresário conhecido na cidade, o investigado já foi vereador e presidente da Câmara na década de 1990, além de dar nome a um conjunto habitacional localizado no bairro Tomba.

Ao todo, foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária. Além das prisões, foram apreendidos 12 carros, duas motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. A Justiça determinou o sequestro de valores e bens, com bloqueio autorizado de até R$ 6 milhões por CPF e R$ 60 milhões por CNPJ dos investigados.

Além de Oyama, quatro dos presos foram identificados como Geraldo Bispo Ferreira, Pedro Henrique dos Reis de Figueiredo, Arnaldo Novais de Melo e Lívia Cajado de Figueiredo Cosmo, segundo informações da TV Bahia. O grupo é formado por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública.

Valendo-se desses cargos e profissões, os investigados teriam falsificado e manipulado documentos públicos e judiciais, com uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para tomar posse de propriedades. Em alguns casos, segundo a polícia, houve emprego de coação, violência e porte irregular de arma de fogo.

A investigação avançou a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análises financeiras, diligências de campo e correições administrativas. A Justiça também determinou o afastamento cautelar de servidores públicos suspeitos de participação no esquema.