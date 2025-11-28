Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o ex-vereador preso por fraude e lavagem de dinheiro em Feira de Santana

Oyama Figueiredo é já foi presidente da Cãmara de Vereadores e empresário conhecido

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 07:56

Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional
Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional Crédito: Reprodução

Um dos sete presos na operação que combate um esquema milionário de fraudes fundiárias e lavagem de dinheiro é Oyama Figueiredo, que virou alvo da ação policial na última quarta-feira (26). Além de ser um empresário conhecido na cidade, o investigado já foi vereador e presidente da Câmara na década de 1990, além de dar nome a um conjunto habitacional localizado no bairro Tomba.

Ao todo, foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária. Além das prisões, foram apreendidos 12 carros, duas motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. A Justiça determinou o sequestro de valores e bens, com bloqueio autorizado de até R$ 6 milhões por CPF e R$ 60 milhões por CNPJ dos investigados.

Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional

Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional por Reprodução
Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional por Reprodução
Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional por Reprodução
Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional por Reprodução
1 de 4
Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional por Reprodução

Além de Oyama, quatro dos presos foram identificados como Geraldo Bispo Ferreira, Pedro Henrique dos Reis de Figueiredo, Arnaldo Novais de Melo e Lívia Cajado de Figueiredo Cosmo, segundo informações da TV Bahia. O grupo é formado por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública.

Valendo-se desses cargos e profissões, os investigados teriam falsificado e manipulado documentos públicos e judiciais, com uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para tomar posse de propriedades. Em alguns casos, segundo a polícia, houve emprego de coação, violência e porte irregular de arma de fogo.

A investigação avançou a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análises financeiras, diligências de campo e correições administrativas. A Justiça também determinou o afastamento cautelar de servidores públicos suspeitos de participação no esquema.

Operação Sinete

Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
1 de 16
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil

Leia mais

Imagem - Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios

Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios

Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Tags:

Feira de Santana Operação Preso Ex-vereador

Mais recentes

Imagem - Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído

Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído
Imagem - Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é alvo de operação da Polícia Civil

Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é alvo de operação da Polícia Civil
Imagem - Começou! Confira os horários especiais de shoppings para Black Friday em Salvador e RMS

Começou! Confira os horários especiais de shoppings para Black Friday em Salvador e RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
01

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)
03

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba
04

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba