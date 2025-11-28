LOJAS ABREM MAIS CEDO

Começou! Confira os horários especiais de shoppings para Black Friday em Salvador e RMS

Data mais importante do varejo brasileiro é nesta sexta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:34

Black Friday Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A Black Friday chegou! A data é comemorada nesta sexta-feira (28) e quem quer aproveitar as ofertas da data preferida dos brasileiros para fazer compras pode colocar o alarme para tocar mais cedo.

Diversos shoppings e supermercados de Salvador e Região Metropolitana abrirão as portas em horário especial para atender os clientes. Confira os horários a seguir:

Shoppings

Shopping Center Lapa

Dias 28 e 29 de novembro

Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h

Riachuelo, Pernambucanas e Americanas: 7h às 20h

Estacionamento: Quatro horas por R$10 na sexta-feira

Shopping Barra

Lojas: 9h às 23h

Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 23h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra), Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (L4): a partir das 12h

Cinema: consultar programação no site orientcinemas.com.br

Shopping Paralela

8h às 23h

Salvador Shopping

9h às 23h (com algumas operações iniciando mais cedo)

Salvador Norte Shopping

9h às 23h (com algumas operações iniciando mais cedo)

Shopping Piedade

8h às 20h

Shopping Paseo

9h às 21h (funcionamento normal)

Shopping Itaigara

9h às 20h (funcionamento normal)

Parque Shopping Bahia

Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 23h

Alameda Gourmet: 11h às 00h

Shopping Bela Vista

28/11 (sexta-feira): 7h às 23h

29/11 (sábado): 7h às 23h

Boulevard Shopping Camaçari

Americanas (28/11): 8h às 22h

C&A (28/11): 8h às 22h

Sábado: até 22h

McDonald’s (28/11): 8h às 22h

Le Biscuit (28/11): 8h às 22h

Sábado: até 22h

Riachuelo (28/11): 9h às 22h

Renner (28 e 29/11): fechamento às 22h

Lojas

Ferreira Costa Barris e Paralela