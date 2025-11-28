Começou! Confira os horários especiais de shoppings para Black Friday em Salvador e RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:34
A Black Friday chegou! A data é comemorada nesta sexta-feira (28) e quem quer aproveitar as ofertas da data preferida dos brasileiros para fazer compras pode colocar o alarme para tocar mais cedo.
Diversos shoppings e supermercados de Salvador e Região Metropolitana abrirão as portas em horário especial para atender os clientes. Confira os horários a seguir:
Shopping Center Lapa
Dias 28 e 29 de novembro
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 8h às 20h
Riachuelo, Pernambucanas e Americanas: 7h às 20h
Estacionamento: Quatro horas por R$10 na sexta-feira
Shopping Barra
Lojas: 9h às 23h
Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 23h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra), Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (L4): a partir das 12h
Cinema: consultar programação no site orientcinemas.com.br
Shopping Paralela
8h às 23h
Salvador Shopping
9h às 23h (com algumas operações iniciando mais cedo)
Salvador Norte Shopping
9h às 23h (com algumas operações iniciando mais cedo)
Shopping Piedade
8h às 20h
Shopping Paseo
9h às 21h (funcionamento normal)
Shopping Itaigara
9h às 20h (funcionamento normal)
Confira outras ofertas da Black Friday da Ferreira Costa
Parque Shopping Bahia
Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 23h
Alameda Gourmet: 11h às 00h
Shopping Bela Vista
28/11 (sexta-feira): 7h às 23h
29/11 (sábado): 7h às 23h
Boulevard Shopping Camaçari
Americanas (28/11): 8h às 22h
C&A (28/11): 8h às 22h
Sábado: até 22h
McDonald’s (28/11): 8h às 22h
Le Biscuit (28/11): 8h às 22h
Sábado: até 22h
Riachuelo (28/11): 9h às 22h
Renner (28 e 29/11): fechamento às 22h
Ferreira Costa Barris e Paralela
Até 29/11: 8h às 22h