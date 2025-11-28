Confira as melhores ofertas da Black Friday em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:00
A Black Friday marca o início da alta temporada do varejo, período que se estende até as festas de dezembro. Em Salvador, não é diferente. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade estima que as vendas da data cresçam cerca de 5% em 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Para te ajudar a escolher os melhores produtos, de eletrodomésticos a gastronomia, o CORREIO separou algumas das melhores ofertas deste período em Salvador e região metropolitana.
Confira:
- Air fryer Oster de R$999 por R$499 na loja Spicy, no Salvador Shopping
Veja outras ofertas do Salvador Shopping
- TV LED Smart 70” Samsung 30x 126,66 no GBarbosa
Veja outras ofertas do GBarbosa
- Sofá retrátil e reclinável de 2 lugares Sorelle 1.90 veludo em 10x de R$99,99 ou R$999,90 à vista (com frete incluso) na Ferreira Costa
Confira outras ofertas da Black Friday da Ferreira Costa
- 20% em hambúrgueres específicos na Cazolla, a partir das 15h
- Correio Digital e clube de vantagens exclusivo por R$ 2,50/mês na Black Correio
- Jogo de panelas Camicado do Salvador Shopping (com quatro panelas steel marble) de R$699,99 por R$499,99
Veja outras ofertas do Salvador Shopping
- 15% de desconto em produtos selecionados da Asufarma, no shopping Center Lapa, e brinde em compras acima de R$400,00
Ofertas da Asufarma
- Combo com cinco tipos de suplemento Nutrition'All (Morning + Relax + Creatina + Whey + Ômega) de R$732,50 por R$499
- Perfumes a partir de R$80 na Natura
- Ingressos da Cineflix a R$10 para sessões comuns nesta sexta-feira (com exceção do filme Zootopia 2), no Shopping Bela Vista
- Ofertas em moda e cosméticos no Shopping Center Lapa
Shopping também está com uma promoção que oferece um cupom a cada R$ 250,00 em compras, para concorrer a uma bicicleta elétrica por semana e, ao final da campanha, um vale-compras de R$ 10.000,00 para ser utilizado nas lojas. Durante a semana da Black Week, os clientes ganham cupom dobrado.
Black Friday do Center Lapa
- Milk shake crocante por apenas R$1 e 15% de desconto em itens selecionados do cardápio no Bob's
- No RedeMix, suco Suco Natural One de 180ml nos sabores uva, maçã e laranja maçã: R$ 1,99
Veja as ofertas do RedeMix durante a Black Friday
- Ofertas no Parque Shopping, em Lauro de Freitas
Descontos no Parque Shopping