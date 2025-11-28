APROVEITE

Confira as melhores ofertas da Black Friday em Salvador

Data acontece nesta sexta-feira (28)

Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:00

Black Friday é hoje Crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil

A Black Friday marca o início da alta temporada do varejo, período que se estende até as festas de dezembro. Em Salvador, não é diferente. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade estima que as vendas da data cresçam cerca de 5% em 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para te ajudar a escolher os melhores produtos, de eletrodomésticos a gastronomia, o CORREIO separou algumas das melhores ofertas deste período em Salvador e região metropolitana.

Confira:

- Air fryer Oster de R$999 por R$499 na loja Spicy, no Salvador Shopping



Veja outras ofertas do Salvador Shopping

- TV LED Smart 70” Samsung 30x 126,66 no GBarbosa

Veja outras ofertas do GBarbosa

- Sofá retrátil e reclinável de 2 lugares Sorelle 1.90 veludo em 10x de R$99,99 ou R$999,90 à vista (com frete incluso) na Ferreira Costa

Confira outras ofertas da Black Friday da Ferreira Costa

- 20% em hambúrgueres específicos na Cazolla, a partir das 15h

- Correio Digital e clube de vantagens exclusivo por R$ 2,50/mês na Black Correio

- Jogo de panelas Camicado do Salvador Shopping (com quatro panelas steel marble) de R$699,99 por R$499,99

Veja outras ofertas do Salvador Shopping

- 15% de desconto em produtos selecionados da Asufarma, no shopping Center Lapa, e brinde em compras acima de R$400,00

Ofertas da Asufarma

- Combo com cinco tipos de suplemento Nutrition'All (Morning + Relax + Creatina + Whey + Ômega) de R$732,50 por R$499

- Perfumes a partir de R$80 na Natura

- Ingressos da Cineflix a R$10 para sessões comuns nesta sexta-feira (com exceção do filme Zootopia 2), no Shopping Bela Vista

Cineflix do Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

- Ofertas em moda e cosméticos no Shopping Center Lapa

Shopping também está com uma promoção que oferece um cupom a cada R$ 250,00 em compras, para concorrer a uma bicicleta elétrica por semana e, ao final da campanha, um vale-compras de R$ 10.000,00 para ser utilizado nas lojas. Durante a semana da Black Week, os clientes ganham cupom dobrado.

Black Friday do Center Lapa

- Milk shake crocante por apenas R$1 e 15% de desconto em itens selecionados do cardápio no Bob's

- No RedeMix, suco Suco Natural One de 180ml nos sabores uva, maçã e laranja maçã: R$ 1,99

Veja as ofertas do RedeMix durante a Black Friday

- Ofertas no Parque Shopping, em Lauro de Freitas