Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Outros 90 sorteados em todo o estado ganharam R$ 10 mil cada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:50

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia
Sorteios da Nota Premiada na Bahia ocorrem mensalmente Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Foi sorteada nesta quinta-feira (27) mais uma edição do Nota Premiada Bahia. Um morador de Salvador faturou o prêmio principal de R$ 100 mil. Além dele, outros 51 soteropolitanos ganharam prêmios de R$ 10 mil. No interior, 39 pessoas também foram premiadas com R$ 10 mil, com destaque para Lauro de Freitas, com cinco moradores contemplados, Camaçari, com quatro, e Feira de Santana, com três participantes sorteados. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), os vencedores desta edição estão distribuídos em26 municípios, sendo eles: Salvador, Lauro de Freitas, Ipiaú, Porto Seguro, Aurelino Leal, Camaçari, Itaparica, Simões Filho, Itabuna, Mucuri, Luís Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Guanambi, Teixeira de Freitas, Bom Jesus da Lapa, Nazaré, Itabuna, Cairu, Morro do Chapéu, Alagoinhas, Terra Nova, Itabela, Juazeiro, Vitória da Conquista e Jitaúna.

Veja quem são os ganhadores da Nota Premiada em novembro

O próximo sorteio será realizado no dia 11 de dezembro. Serão mais 91 prêmios, dos quais 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para concorrer às premiações, é necessário estar inscrito na campanha e colocar o CPF nas notas fiscais de compras realizadas até o dia 30 de novembro.

Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.506 pessoas, das quais 3.899 moram na capital, 2.603 no interior e quatro fora do estado.

Saiba como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 535 instituições ativas e regulares. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses no valor de R$ 5 milhões para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade.

