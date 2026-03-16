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Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Jovem teria se machucado durante gincana interdisciplinar

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:23

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Durante o evento de boas-vindas para estudantes do bacharelado interdisciplinar da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a Recepção Unificada Interdisciplinar dos Bacharelados Interdisciplinares (Reuni), realizado do dia 9 até a última sexta-feira (13), um estudante, que não teve sua identidade revelada, sofreu um acidente em uma das provas na gincana na sexta, último dia da programação. De acordo com testemunhas, ele ficou cerca de uma hora deitado no chão aguardando atendimento.

Segundo depoimento de uma aluna, que não quis se identificar, o acidente aconteceu no começo do evento. "Tinha iniciado a gincana, ele [o estudante machucado] disparou na frente de todos e ouvimos um barulho muito forte. Quando eu consegui olhar, ele estava no chão e a perna claramente deslocada. Os próprios alunos do BI [Bacharelado Interdisciplinar] de Saúde tiveram que fazer os pimeiros socorros porque a ambulância demorou quase uma hora para chegar lá”, contou.

Outro aluno, que também preferiu o anonimato, acentuou a demora para o socorro: “Os funcionários da Ufba já tinham demorado para chegar, ele estava no chão todo aquele tempo e só então uma hora no mínimo depois que o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] chegou para tirar ele dali”.

O jovem foi encaminhado a uma unidade de saúde. Não foi divulgada a situação de saúde do aluno. Em nota nas redes sociais a administração do Reuni *informou que "a equipe organizadora acompanhou a situação e manteve contato com os familiares". "Informamos ainda aos setores responsáveis da universidade para as devidas providências e avaliações”, acrescentou a nota.

Confira a nota completa da organização:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi procurado pela reportagem, através da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, mas ainda não respondeu. A Ufba também foi procurada, mas não retornou até o momento. O espaço segue aberto.

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Acidente Ufba Universidade Feridos

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