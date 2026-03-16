CRIME

Homem é preso por estuprar filha de 9 anos do patrão na Bahia

Caso foi realizado em Eunápolis, no sul da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:56

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 21 anos foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos. O caso foi registrado em Eunápolis, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (16).

A denúncia foi feita por familiares da vítima, que encontraram roupas da criança com vestígios de sangue.