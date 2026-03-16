Homem é preso por estuprar filha de 9 anos do patrão na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 16 de março de 2026 às 19:56
Um homem de 21 anos foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos. O caso foi registrado em Eunápolis, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (16).
A denúncia foi feita por familiares da vítima, que encontraram roupas da criança com vestígios de sangue.
Segundo a Polícia Civil, o investigado era funcionário da empresa da família da vítima e, por isso, tinha proximidade com a criança. Ele foi preso por equipe do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher (Neam/Eunápolis) e permanece à disposição da Justiça.