FEMINICÍDIO

Caso Sara Freitas: marido e outros dois são condenados pelo assassinato da cantora gospel

As penas dos três réus somadas ultrapassam os 95 anos de reclusão

Monique Lobo

Publicado em 25 de março de 2026 às 22:18

Ederlan Mariano, Victor Gabriel Oliveira Neves e Weslen Pablo Correia de Jesus Crédito: Reprodução

O marido de Sara Freitas, Ederlan Mariano, e outros dois acusados foram condenados pela morte da cantora gospel, assassinada em outubro de 2023. A decisão foi proferida no veredito do júri popular dos réus que foi finalizado na noite desta quarta-feira (25).

Ederlan Mariano, considerado mandante do assassinato, foi condenado pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa. A pena estipulada foi de 34 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado.

Caso Sara Freitas 1 de 9

Os outros dois réus, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves também foram condenados por feminicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Eles tiveram penas estipuladas em 33 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado para Victor Gabriel, e 28 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado para Weslen Pablo.

O julgamento dos três réus durou cerca de 35 horas no Fórum de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Os trabalhos foram iniciados na terça-feira (24), e se encerraram por volta das XX desta quarta. Sete jurados participam do julgamento, além do promotor, assistente de acusação e advogados de defesa.

Crime que chocou

Sara Freitas foi morta com 22 facadas, após ser atraída para um falso evento religioso. O crime foi registrado em 24 de outubro de 2023.