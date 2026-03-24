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Caso Sara Freitas: júri popular do marido e outros acusados vai até a madrugada na Bahia

Julgamento começou por volta das 11h desta terça (23)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:36

Sara e Ederlan estavam juntos há mais de dez anos
Sara Freitas e Ederlan Mariano eram casados Crédito: Reproduçao

julgamento dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel Sara Freitas, que acontece nesta terça-feira (24), em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, já dura mais de oito horas e deve se estender até a madrugada de quarta-feira (25). Essa é a previsão feita pelo advogado de defesa de Ederlan Santos Mariano, marido da vítima e apontado como mandante do crime, Otto Lopes, e também pelo assistente de acusação Rogério Matos, que representa a família de Sara.

Além de Ederlan, são réus Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves. Todos responderão pelos crimes de feminicídio executado por motivo torpe, meio cruel e sem possibilitar a defesa da vítima; ocultação de cadáver; e associação criminosa.

Caso Sara Freitas

Sara Freitas e Ederlan Mariano por Reprodução
Victor Gabriel Oliveira, de 24 anos, quarto suspeito da morte de Sara Mariano teve a prisão mantida após audiência de custódia por Reprodução/ TV Bahia
Bispo e ministro do evangelho vão continuar presos por envolvimento na morte de Sara Mariano por Ana Albuquerque/CORREIO
Advogada da família de Sara Mariano, Sarah Barros por Arisson Marinho/CORREIO
Mãe de Sara Mariano, Dolores Correia por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Sara Mariano por Reprodução
Audiência de custodia aconteceu no Fórum em Dias D’Ávila por Reprodução/YouTube
Sara Mariano, cantora gospel por Reprodução/Instagram
A cantora gospel Sara Mariano por Reprodução
1 de 9
Sara Freitas e Ederlan Mariano por Reprodução

"A tendência é que a gente fique aqui até a madrugada para essa decisão", adiantou Matos, em entrevista à TV Record. Para ele, os jurados vão decidir pela punição dos réus. "A gente já conseguiu a condenação de Gideão [Duarte de Lima], o motorista que levou Sara. Conseguimos a condenação de 20 anos e quatro meses. E a condenação deles, que de certo virá, esperamos que seja maior", avaliou.

Otto Lopes aposta em um julgamento ainda mais longo. "Se for uma oitiva duradoura, pode até ultrapassar a madrugada", contou, também em entrevista à TV Record. Segundo ele, o desenrolar da próxima etapa, após o intervalo concedido, é que vai apontar a duração do júri. "Vai depender de como vão se desenvolver os trabalhos, se vai ter réplica, se vai ter tréplica e como vai transcorrer a oitiva dos réus", explicou.

O advogado de defesa de Ederlan afirmou que confia na absolvição do cliente. "A defesa, no dia de hoje, espera que a verdade venha à tona, como já está vindo durante todo o julgamento, e que ele venha a ser absolvido", acrescentou.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), até o momento, todas as testemunhas já foram ouvidas. "Eram 17, mas nem todas foram requisitadas", apontou o órgão. Faltam ser ouvidos a acusação, a defesa e, por fim, os réus.

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Júri Popular Julgamento Caso Sara Freitas

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