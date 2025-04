JULGAMENTO

Em júri, irmã diz que Sara Freitas queria deixar o marido, mas era ameaçada

Ela disse que Sara conhecia Gideão, que está sendo julgado hoje: 'Confiou que ele levaria ela, mas não foi o que aconteceu'

Gideão teria sido o responsável por ser o motorista no dia do crime. “Ederlan afirmou, em reportagem, que Gideão fazia corridas para Sara em algumas agendas. Ele mesmo falou isso e foi assim que fiquei sabendo que ele fazia o transporte dela”, contou Soraia. Ela foi a segunda testemunha de acusação a ser ouvida, depois do cantor gospel Davi Oliveira. >

Soraia relembrou da mensagem recebida do cunhado, que é acusado de ser o mandante da morte de Sara. Na época, ele afirmou que Sara havia sumido, sem dar notícia, após ir para uma agenda de trabalho em Dias D’Ávila. A mensagem foi enviada um dia depois do desaparecimento. >

Ederlan controlava Sara, contou Soraia. “Se ela fosse no salão, ele estava lá. Todo passo que a minha irmã dava ele sabia. Sara só ia ao shopping se ele permitisse. Caso Ederlan não deixasse, ela não ia. Ele acompanhava ela em praticamente todas as agendas e, quando não ia, sabia de cada detalhe para onde, como e quando ela estava indo”, acrescentou. >

Por conta desse relacionamento abusivo, a pastora estava pensando em se divorciar. “Há um tempo, Sara falava sobre a vontade de se separar de Ederlan, que só ficava em casa e queria fazer dinheiro com vídeo, mas isso não estava mais acontecendo. Ela se mantinha pelo Bolsa Família e não cobrava cachê para ir nas igrejas. Na saída do culto, apenas vendia DVds dela para que os irmãos da igreja comprassem e ajudem ela”, explicou a testemunha. >

O Ministério Público dispensou a oitiva de Dolores Freitas, mãe de Sara. A decisão aconteceu por problemas técnicos. Desde o início do júri, tentaram estabelecer conexão na vídeo chamada com ela, que está no Maranhão. No entanto, a câmera de Dolores não funcionava e apenas o áudio estava disponível. Por isso, tiraram o depoimento. Agora, faltam apenas quatro testemunhas de acusação. Duas já foram ouvidas, sendo elas o cantor gospel Davi Oliveira e Soraia Freitas, irmã de Sara. Depois, será a vez das testemunhas de defesa. >