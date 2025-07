IPI ZERO

Carro zero mais barato nas concessionárias baianas custa R$ 70 mil; veja como vai ficar após redução de imposto

Mudança passa a valer na próxima sexta-feira (11)

Larissa Almeida

Publicado em 11 de julho de 2025 às 05:00

A redução do IPI deve impactar 60% dos veículos comercializados no Brasil Crédito: Shutterstock

O carro popular deve ficar mais barato para os baianos a partir desta sexta-feira (11), quando começa a valer a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciada na tarde dessa quinta-feira (10) pelo governo federal. Com isso, as montadoras já podem solicitar o credenciamento de veículos que terão a alíquota do tributo zerada. A medida gera expectativa de barateamento dos veículos, já que o automóvel de menor valor nas concessionárias baianas, atualmente, custa cerca de R$ 70 mil. >

Com o desconto, é esperada uma economia de 7%. Na prática, a mudança deve permitir que um carro Fiat Mobi Like, que é o mais barato encontrado nas concessionárias do estado e custa R$ 69.990, tenha uma redução de R$ 4.899,30 no preço, passando a ter valor de venda de R$ 65.090,70. >

A novidade deve beneficiar não apenas os interessados, mas também o setor de automóveis, sobretudo pelos representantes de concessionárias, que esperam um maior aquecimento nas vendas. Esse é o caso de João Rocha, gerente-geral da Sanave, concessionária que já prevê impacto em um dos modelos. >

"Com certeza vai haver uma redução de preço e esperamos um 'boom' de vendas, assim como houve da última vez que uma ação dessa ocorreu. O que sabemos até o momento é que isso vai impactar o nosso Polo Track, que custa R$ 96.690 e tem condições especiais de venda que podem reduzir o valor para R$ 89.990", diz. >

Critérios

A redução do IPI deve impactar 60% dos veículos comercializados no Brasil, com base no número de carros vendidos em 2024, com impacto fiscal zero. Para ter direito ao IPI zero, o carro sustentável deve atender a quatro requisitos: emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro; conter mais de 80% de materiais recicláveis; ser fabricado no Brasil (etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem); e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. >

Segundo o governo federal, as montadoras devem fazer a solicitação de credenciamento junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Após a análise e aprovação, uma portaria será publicada com a lista dos modelos aptos a receber o desconto integral. Depois que a portaria for publicada, as montadoras e concessionárias já poderão vender os carros com o desconto. >

Em levantamento, o CORREIO identificou alguns dos modelos que devem ser beneficiados pela medida. Confira abaixo: >

1) Fiat Mobi >

2) Chevrolet Ônix LT >

3) Renault Kwid >

4) Chevrolet Ônix MT >

5) Volkswagen Polo >

6) Fiat Argo >

7) Citroën C3 >