RIO GRANDE DO SUL

Menina que caiu de cânion é achada morta após 10 horas de buscas

Criança, que estava no espectro autista, saiu correndo quando pais sentaram em banco

Carol Neves

Publicado em 11 de julho de 2025 às 08:05

Bombeiros atuam em resgate de menina que caiu no Cânion Fortaleza Crédito: Divulgação/ CRBM

O Corpo de Bombeiros confirmou a identidade da vítima fatal de uma queda no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha. Bianca Zanella, de 11 anos, morreu após despencar de um mirante sem proteção na tarde de quinta-feira (10). O corpo da menina foi localizado cerca de 10 horas depois do acidente, durante operações de resgate.>

Segundo relatos, Bianca, que teria Transtorno do Espectro Autista (TEA), estava com os pais, turistas de Curitiba (PR), quando o incidente ocorreu. De acordo com o secretário de turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, a família se preparava para sentar em um banco no mirante quando a menina saiu correndo. O pai tentou segurá-la, mas não conseguiu impedir a queda.>

Autoridades lamentam e parque é fechado>

O governador Eduardo Leite (PSD) gravou um vídeo em solidariedade à família, destacando o trabalho das equipes de resgate. "Deixo meu abraço e todo o meu carinho à família, que vive uma dor imensa e uma perda irreparável", disse.>

O Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 km do centro da cidade, é um dos principais pontos turísticos da região, conhecido por suas trilhas e paisagens impressionantes. A administração do parque informou que colabora com as investigações e decidiu fechar o local nesta sexta-feira (11) em respeito ao ocorrido.>

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. A concessionária Urbia Cânions Verdes, responsável pela visitação no local, emitiu uma nota de pesar, afirmando que mobilizou todos os esforços para auxiliar no resgate e que continuará prestando apoio às autoridades.>