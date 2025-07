APÓS 15 ANOS

Ex-Tiazinha, Suzana Alves se separa e rompe até com enteado que ela chamava de filho

Após separação, ela deixou de seguir Flávio Saretta e o enteado nas redes sociais

A decisão chamou atenção dos seguidores, já que Suzana e Felipe tinham uma relação próxima. A atriz ajudou a criar o jovem desde que ele tinha 4 anos. Em 2023, no Dia das Mães, Felipe chegou a homenageá-la com a mensagem: “Feliz dia para minha segunda mãe. Te amo muito. Obrigado por tudo.” Na ocasião, Suzana respondeu: “Também te amo, meu filho.”>

O ex-tenista, por sua vez, ainda não comentou diretamente a separação. No último domingo (29), data de seu aniversário de 45 anos, publicou um vídeo em que fala sobre silêncio, reflexão e amadurecimento. “Sinto que é um momento de muita reflexão, em que quis entender o que vivi até hoje e o que ainda tenho para viver daqui pra frente. O silêncio faz parte do crescimento, e é o que eu tenho vivido”, disse.>

“Estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação. Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam.”>