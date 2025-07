BRIGA

Fã de Marília Mendonça diz que foi ameaçada e intimidada por Dona Ruth: 'Fui humilhada'

Bruna Tomaz foi coagida após criar camiseta de fã-clube

Fernanda Varela

Publicado em 11 de julho de 2025 às 10:45

Marília Mendonça com a fã, Bruna, e Dona Ruth Crédito: Reprodução

Em meio à disputa judicial pela guarda do neto Léo, filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, Dona Ruth voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais. Desta vez, por conta de uma acusação feita por Bruna Tomaz, fã de longa data da cantora, que afirma ter sido ameaçada pela mãe da artista e retirada de um evento oficial em homenagem à sertaneja.>

A confusão começou após boatos de que Bruna teria aberto uma doceria com o nome “Doce Marília”, o que, segundo ela, foi uma distorção da realidade. “Eu sou fisioterapeuta, nunca nem trabalhei com doceria. O que acontece é que o nome do meu fã-clube, que eu já tenho há oito anos, se chama Doce Marília”, explicou em entrevista à coluna Fábia Oliveira.>

Bruna administra uma página com quase 200 mil seguidores dedicados à memória de Marília Mendonça. Ela conta que criou uma camiseta com a logo do grupo e, após pedidos de outros fãs, cogitou vendê-la por R$ 30, apenas para cobrir os custos da produção. A ideia, no entanto, não foi bem recebida por Dona Ruth.>

Segundo a fã, a mãe da cantora enviou mensagens com ameaças de processo caso ela seguisse com a proposta. “Mandei até a logo para ela, tentei explicar, mas não tive retorno. Depois que divulguei um encontro de fãs, recebi outra mensagem: ‘Cuidado com mentiras, não me lembro de você ser íntima da Marília’.”>

Ela também revelou ter sido alertada por outros fãs a evitar expor sua admiração publicamente. “Disseram para eu tomar cuidado com o que ia falar, porque Dona Ruth ‘estava de olho em mim’.”>

Bruna nega ter vendido qualquer produto. “Eu não cheguei a fabricar ou vender camisetas. Mesmo assim, as ameaças continuaram. Tudo que eu posto, ela vê. O esposo dela também vê.”>

A situação ficou ainda mais delicada no evento This Is Marília Mendonça, realizado em outubro do ano passado, no Allianz Parque, em São Paulo. A jovem organizou uma arrecadação com seguidores para produzir uma bandeira de quase cinco metros em homenagem à artista, mas acabou sendo expulsa do local.>

“Dois seguranças disseram que eram do Allianz e pediram para eu sair do evento por estar com a bandeira. Fui humilhada. Disseram que ou deixava a bandeira na rua ou não ficava lá dentro. Acabei chorando e pagando R$ 50 para deixar a bandeira em um restaurante próximo. Quando voltei, vi várias outras bandeiras no local.”>