SEGURANÇA

Bancos alertam: se a senha do seu cartão é uma dessas, troque imediatamente

Especialistas revelam as combinações preferidas dos golpistas

Senhas simples continuam as mais usadas

Mesmo com tantos alertas, milhões de pessoas ainda usam combinações como "1234", "0000", "1111" ou datas de aniversário para o cartão. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa de dados Datagenetics, essas senhas estão entre as mais perigosas e previsíveis. >