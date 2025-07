'TORNIQUETE'

Dois são presos em operação contra roubos de carro de luxo; uma das vítimas é apresentador de TV

Para roubar automóveis blindados, os criminosos simulavam a colisão de uma moto com o retrovisor direito do carro seguida da fuga do "acidente”

Tharsila Prates

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:34

Momento de uma das prisões durante a Operação Torniquete Crédito: Divulgação/ PC-RJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) do Rio de Janeiro realizam, nesta sexta-feira (11), uma operação contra uma quadrilha envolvida em roubos de pelo menos 16 veículos de luxo. Entre as vítimas, está um chef de cozinha que também é apresentador de TV.>

O objetivo é cumprir mandados de prisão contra os integrantes do grupo em Anchieta, na zona norte, e nos municípios de Duque de Caxias e Queimados, na Baixada Fluminense. Até o momento, duas pessoas foram presas, uma delas alvo da ação de hoje.>

De acordo com as investigações, a quadrilha agia principalmente na Grande Tijuca e em Jacarepaguá e utilizava galpões em Queimados para “cortar” e clonar os veículos roubados.>

Para subtrair automóveis blindados, os criminosos simulavam a colisão de uma motocicleta com o retrovisor direito do carro seguida da fuga da cena do “acidente”. Quando a vítima saía do veículo para ver o dano ao retrovisor, uma segunda motocicleta com dois ocupantes armados de pistolas rendiam as vítimas com extrema violência e consumavam o roubo. >

Ainda no decorrer da investigação, os membros do grupo foram identificados. Eles foram indiciados por organização criminosa, pluralidade de roubos em concurso de agentes e emprego de arma de fogo e receptação qualificada.>

No caso do apresentador, o crime foi praticado no bairro do Maracanã. Os três envolvidos na ação criminosa foram identificados. Um foi capturado nesta sexta e outro já estava preso. As buscas continuam para localizar o terceiro envolvido na ação. O chef e apresentador é Felipe Bronze, dono de restaurantes no Rio e em São Paulo e que apresentou o quadro O Mago da Cozinha, no Fantástico, da TV Globo, além de programas no GNT.>

Esta é a segunda fase da Operação Torniquete, que visa a reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade.>