VIOLÊNCIA

Chef Felipe Bronze sofre assalto à mão armada no Rio de Janeiro: ‘Reagi muito mal’

O chef de cozinha e apresentador Felipe Bronze foi vítima de um assalto à mão armada na última sexta-feira, 12, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O carro dele foi levado pelos criminosos, mas encontrado menos de 24 horas por policiais.

No Instagram, Bronze contou que reagiu ao crime e acabou sendo ferido, mas que está bem e em segurança. "Roubaram meu carro, me deram umas coronhadas na cabeça. Eu reagi muito mal. Foi uma emboscada, um bateu no meu retrovisor. Eu só abri a porta rapidamente e fui rendido. No susto, reagi tentando desarmar o cara", contou.