TEATRO

Alexandre Lino chega a Salvador com o sucesso O Porteiro - A Comédia

Peça teve 15 temporadas no Rio de Janeiro, com quase 200 mil espectadores

Tharsila Prates

Publicado em 11 de julho de 2025 às 23:17

Cena da peça O Porteiro Crédito: Janderson Pires/ Divulgação

O ator pernambucano Alexandre Lino chega a Salvador com a peça O Porteiro - A Comédia, espetáculo que já é sucesso de público no teatro e no cinema. As apresentações acontecem nos dias 2 e 3 de agosto (sábado e domingo), no Teatro Jorge Amado. No sábado, às 21h, e no domingo, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da Sympla. >

Vencedor do prêmio FITA e indicado ao Prêmio do Humor, idealizado por Fábio Porchat, O Porteiro – A Comédia é uma das montagens mais celebradas do gênero no país. Com direção e texto de Paulo Fontenelle, a peça já passou por mais de 50 cidades em 11 estados brasileiros, com sessões esgotadas e ótima recepção da crítica. Somente no Rio de Janeiro, foram 15 temporadas, assistidas por quase 200 mil espectadores.>

A montagem é baseada em histórias reais, coletadas em entrevistas com porteiros nordestinos que migraram em busca de seus sonhos. Esse recorte confere autenticidade e gera identificação imediata do público com o protagonista Waldisney, interpretado por Lino.>

Além do humor característico, a peça também propõe uma experiência interativa: o público é convidado a participar de uma divertida reunião de condomínio, tornando cada sessão única. Os espectadores são os “moradores” do edifício, e o porteiro Waldisney conduz essa assembleia com irreverência e sensibilidade.>

Interpretar porteiros não é novidade para Alexandre Lino. Migrante nordestino, o ator reconhece nesse ofício um dos caminhos mais comuns para quem busca recomeçar nas grandes cidades. Além da peça, ele viveu personagens semelhantes na série A Cara do Pai (TV Globo), em campanhas publicitárias e no longa Apaixonados. Agora, celebra também o sucesso do filme O Porteiro, disponível na Prime Video e entre os mais assistidos da plataforma.>

“Existe um Brasil notado por poucos. Um grupo que, apesar de conviver conosco, muitas vezes é invisibilizado. A peça inverte essa lógica: os porteiros são os protagonistas. Com irreverência e muito humor, apresentam a realidade como um grande parque de diversão. Afinal, invisíveis não são as pessoas — invisíveis são suas histórias”, afirma Lino.>

O Porteiro - A Comédia 1 de 4

Serviço:>

O Porteiro – A Comédia>

Quando: 2 e 3 de Agosto>

Horário: sábado, às 21h, e domingo, às 20h>

Local: Teatro Jorge Amado>

Valor: Plateia – R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)>