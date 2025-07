sua diversão

4 motivos que fizeram de Rita Lee a rainha do rock brasileiro

Artista revolucionou a música nacional com criatividade, ousadia e letras marcantes que ainda inspiram novas gerações

Dona de um estilo inconfundível, Rita Lee deixou um legado incomparável na música brasileira. Sua trajetória, pautada por autenticidade, ousadia e talento, quebrou barreiras e abriu espaço para novas gerações — especialmente no que diz respeito à presença feminina no rock. Mais do que uma artista, ela se tornou um verdadeiro símbolo de liberdade, transformação e resistência. >

“Desde os Mutantes, nos anos 60, passando pelo Tutti Frutti na década de 70 e sua carreira solo ao lado de Roberto de Carvalho, ela [Rita Lee] foi um fenômeno . Nenhum outro artista teve tanto carisma, talento e força disruptiva no rock brasileiro”, afirma Ciro Visconti, professor do curso de Música da Faculdade Santa Marcelina. >

1. Uma mulher à frente do tempo

Em um ambiente predominantemente masculino, Rita Lee se destacou por sua postura ousada, sua habilidade com instrumentos e sua forma direta de compor. “Ela cantava sobre a própria sexualidade, fazia críticas sociais com ironia e dava voz a temas que ainda eram considerados polêmicos. Isso teve um impacto profundo em várias gerações de garotas que, ao vê-la, descobriram que também podiam ter uma banda, compor, cantar e tocar guitarra”, destaca Ciro Visconti. >

2. Mistura de estilos como força criativa

Embora sempre associada ao rock, Rita Lee transitou por diferentes gêneros musicais. Incorporou elementos do pop, da MPB, do jazz e até de baladas, criando uma sonoridade única e envolvente. “Ela entendia que o rock se fortalece com a mistura, e foi genial em fazer isso de forma natural. Mas, acima de tudo, suas letras eram impecáveis. Ela sabia escrever rock em português como poucos com profundidade, ironia e inteligência”, avalia Ciro Visconti. >