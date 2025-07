IMORTAL

'É a abertura para uma Academia mais inclusiva', diz a recém-eleita Ana Maria Gonçalves

Escritora mineira, que acaba de ingressar na Academia Brasileira de Letras, é autora de Um Defeito de Cor (2006)

Um dia depois de ser eleita a primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras (ABL), a escritora mineira Ana Maria Gonçalves falou sobre a alegria de seu novo desafio. Disse que foi uma vitória histórica para as mulheres após um processo de exclusão delas na Academia.>

"Eu estou muito feliz de fazer parte disso, muito animada a fazer um trabalho institucional pela língua brasileira, pela literatura, pelo livro. Eu acredito que é uma abertura de um diálogo da Academia com a sociedade brasileira para se fazer uma Academia mais inclusiva, mais representativa, mais em diálogo com temas que estão sendo tão caros para a sociedade, como machismo, racismo. A sociedade está mudando, então, com muita vontade de assumir logo e começar a botar a mão na massa", declarou ela, em entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira (11).>