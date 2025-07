OPORTUNIDADE

FESF-SUS abre seleção para contratação na Bahia com salário de R$ 5,8 mil

Inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo (13)

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) está com processo seletivo em aberto para contratação por prazo determinado de Enfermeiro e Sanitarista e formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 5.868,64. As inscrições poderão ser realizadas até o próximo domingo (13). A contratação é para carga horária de 40h semanais e o prazo máximo do contrato é de 24 meses. A vaga a ser preenchida no momento é para atuação de Sanitarista no Núcleo Regional de Saúde Oeste, em Barreiras.>