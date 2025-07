EMPREGO

Salários até R$ 5 mil: veja vagas do SIMM para Salvador nesta sexta-feira (11)

Agendamento é feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.>