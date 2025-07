OPORTUNIDADE

Metrô abre vaga de emprego para nível médio em Salvador; confira

Inscrições estão abertas até 14 de julho

Para participar do processo seletivo é preciso ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência com serviços administrativos, além de possuir CNH B e ter prática de direção.>

Quem for aprovado na seleção vai receber salário compatível com o mercado, auxílio creche, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.>