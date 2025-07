OPORTUNIDADE

TJPE abre concurso com salários de até R$ 7.354,11; saiba como se inscrever

Inscrições começam em 29 de julho

As oportunidades são para os cargos de técnico judiciário (nível médio), analista judiciário em diversas especialidades e oficial de justiça (nível superior). Ao todo, são 120 vagas para ampla concorrência, 32 para candidatos negros e 8 para pessoas com deficiência.>

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), entre os dias 29 de julho e 20 de agosto de 2025. As taxas são de R$ 90,00 para cargos de nível médio e R$ 110,00 para nível superior.>

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 16 de dezembro de 2025. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do TJPE.>

Os candidatos aprovados serão lotados de acordo com as necessidades do tribunal, podendo atuar em qualquer uma das comarcas do estado de Pernambuco. O edital completo está disponível no site da FCC. Confira principais trechos abaixo: >