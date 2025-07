SAIBA COMO SE CANDIDATAR

Salário de até R$ 6,9 mil e VA de R$ 1,1 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Inscrições estão abertas até o dia 27 de julho

A prefeitura de Bariri, em São Paulo, abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de preencher oito vagas para nas funções de Nível Fundamental, Médio e Superior. A remuneração chega a R$ 6,7 mil e o auxílio alimentação é de R$ 1,1 mil. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 27 de julho. As provas objetivas serão aplicadas no dia 31 de agosto. >